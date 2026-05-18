Cardenal venezolano lamenta fallecimiento de madre de preso político fallecido en custodia

"Las consecuencias del dolor, la tortura y la negación de saber de su hijo condujeron a Carmen Teresa a su última ofrenda, la propia vida", escribió en X, un día después del fallecimiento de Navas.

El también arzobispo emérito de Caracas espera que el testimonio "valiente y esperanzado" de Navas sea "una luz que alumbre para que la libertad de todos los presos y la libertad de vivir en paz mueva los corazones de los torturadores y mueva también a toda la población a exigir la vida justa y equitativa para todos más allá de cualquier diferencia".

Porras señaló que la mujer, quien tenía más de 80 años, "luchó por encontrar a su hijo Víctor Hugo y no descansó hasta saber de él, en el desenlace más desgarrador e injusto de los últimos tiempos" en el país.

El pasado viernes, durante una misa en la Iglesia de la Candelaria de Caracas a la que asistieron más de 200 personas para honrar a Quero Navas, la mujer expresó que fue la fortaleza recibida la que la ayudó a encontrar a su hijo "hasta el final".

El partido político Vente Venezuela, liderado por la opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, dijo que Navas fue víctima de la "crueldad más pura del régimen", por lo que exigió justicia para ella, su hijo y para cada "familia rota en esta lucha".

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El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero Navas el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias de su madre sobre su desaparición.

El mismo mismo Ministerio indicó que estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación, que fue respaldada por el Parlamento.

Sin embargo, ONG han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional.