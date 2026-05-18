China condena la visita del canciller taiwanés a Suiza en plena reunión de la OMS

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Guo Jiakun aseguró que China se opone a "cualquier intercambio oficial" entre Taiwán y aquellos países con los que Pekín mantiene relaciones diplomáticas.

"(China) se opone a cualquier intento de ofrecer plataformas para las actividades separatistas de la 'independencia' de Taiwán. Las prácticas de las autoridades taiwanesas de enviar representantes a algunas reuniones para llamar la atención no son más que teatro político y están abocadas al fracaso", aseveró el vocero.

Guo también subrayó que "solo hay una China en el mundo", que Taiwán es una "parte inalienable" del territorio chino y que el Gobierno de la República Popular es el "único gobierno legal que representa a toda China".

"Al gestionar cuestiones relacionadas con la región de Taiwán, la OMS y otras organizaciones internacionales deben seguir el principio de una sola China", recalcó.

En declaraciones recogidas por la agencia taiwanesa de noticias CNA desde Ginebra, Lin Chia-lung declaró el domingo que la ausencia de Taiwán del órgano decisorio de la OMS por décimo año consecutivo es "injusta" y supone una "pérdida para el mundo".

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"Por lo tanto, la cuestión no es simplemente un asunto de salud global, sino también diplomático", aseveró Lin.

El Ministerio de Exteriores taiwanés ya había subrayado la semana pasada que la República de China (nombre oficial de la isla) es un "Estado soberano e independiente" que "no está subordinado" a la República Popular China y, en consecuencia, "tiene derecho a participar en organizaciones internacionales".

Taiwán, que tampoco es miembro de Naciones Unidas, participó como observador en la Asamblea Mundial de la Salud entre 2009 y 2016, durante el Gobierno del Kuomintang (KMT), en una etapa de mayor acercamiento entre Pekín y Taipéi.

Desde la llegada al poder del Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista, en 2016, China ha bloqueado nuevamente la participación de la isla en la reunión anual de la OMS, algo criticado tanto por el Ejecutivo taiwanés como por países como Estados Unidos.