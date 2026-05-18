Detienen a una pareja en España por explotar laboralmente a colombianos y venezolanos

Según informó este lunes la Policía Nacional, los detenidos obligaban a las víctimas a repartir hasta 60 paquetes en un día, con entregas a pie en jornadas de hasta 14 horas diarias de lunes a domingo en las que llegaban a andar 16 kilómetros.

A cambio de este trabajo recibían "un pago ínfimo" por cada paquete entregado y estaban sometidos a fuertes multas, de hasta 50 euros, si no cumplían con las entregas en el tiempo previsto o perdían un paquete.

La investigación policial comenzó a principios del pasado marzo en Granada (sur de España), cuando dos agentes de policía detectaron a una mujer que transitaba a pie por un barrio de Granada con un carrito con una cantidad importante de paquetes, presumiblemente para ser repartidos.

La mujer contó a los agentes que estaba en situación irregular y que trabajaba para un ciudadano español repartiendo paquetería.

En ese momento se iniciaron una serie de pesquisas que llevaron al descubrimiento de cerca de una veintena de migrantes de nacionalidad colombiana y venezolana que trabajaban de repartidores para una pareja.

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Los agentes constataron que todas estas personas se encontraban en situación de vulnerabilidad por hallarse sin permiso de residencia y trabajo, circunstancia que habría sido utilizada por sus empleadores para abusar de ellos.

Además, toda esta actividad se producía sin que estos trabajadores dispusieran de seguro alguno y ninguno estaba afiliado a la Seguridad Social.

La pareja detenida, de nacionalidad española, ha sido imputada por la presunta comisión de los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.

Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.