El audiovisual español y sus estrellas sacan pecho en Cannes con tres cortometrajes

Las obras se titulan 'Flamenco', 'La Llama' y 'La Tarara' y forman parte de la campaña 'Where Talent Ignites' (Donde el talento se enciende), que lleva a cabo el ICEX bajo su sello Audiovisual From Spain.

Los cortos retratan en clave cinematográfica distintos aspectos de las industrias creativas españolas, centrados respectivamente en la música, el diseño y la moda.

Y lo hacen desde un marco histórico para el cine español en Cannes, ya que en esta edición 79 compite con tres filmes por la Palma de Oro -'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen; 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar; y 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como 'los Javis'-, una hazaña inédita con el sistema de selección actual del certamen francés.

Venía, además, de una muy buena participación en 2025 con dos películas en liza por el prestigioso galardón: 'Sirat', de Oliver Laxe (que se llevó el Premio del Jurado) y 'Romería', el tercer largometraje de Carla Simón.

"Creo que hay una sensación general de que algo está pasando en el cine español, que es maravilloso porque significa que nuestras películas se van a ver más, que al final es lo que queremos, contarnos hacia fuera", explicó a EFE Simón, que se encargó de la dirección de 'Flamenco'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es un proyecto que a la catalana le coincidía con la preparación de su próxima película -que versará precisamente sobre el flamenco- y en el que las riendas de la historia quedan en manos de la bailaora Rocío Molina.

"Yo casi me caigo de espaldas para atrás", contó a EFE la artista de Torre del Mar sobre el momento en el que le propusieron ponerse delante de la cámara de Carla Simón.

Fue una experiencia a contrarreloj porque se encuentra de gira, pero le ha dejado con el gusanillo del cine, admitió, y con ganas de aprender más.

Por su parte, el corto 'La Llama', dirigido por Turbo (Pau López y Gerardo del Hierro) explora desde la animación el mundo del diseño, con música de Yerai Cortés y voz de La Tania.

Contó además con la participación especial de destacados artistas visuales españoles como Isabel Herguera, María Médem, María Trénor o Marc Torices.

En 'La Tarara', dirigido por Nicolás Méndez, es Ingrid García-Jonsson la que lidera una propuesta plagada de estrellas, como el diseñador Palomo Spain o los actores Arón Piper, Miguel Bernardeau o Rossy de Palma.

"Ha sido una oportunidad de trabajar con mucha gente a la que admiro muchísimo", explicó a EFE García-Jonsson, quien también se declaró "orgullosa" del momento que vive el audiovisual español, algo en lo que coincidió con ella Arón Piper.

"Hace falta que sigamos así", aseveró este último, algo para lo que hacen falta "buenos guiones", que "la gente siga siendo creativa" y continuar explorando nuevos modos de financiación, institucionales y privados, y seguir dando facilidades de rodaje.

Audiovisual From Spain ya había tenido una primera experiencia con el formato del cortometraje en 2024, año en el que lanzó 'La causa del accidente que provocó el incendio' (Lope Serrano), en el que participaron, entre otros, Karla Sofía Gascón, Miguel Herrán o Juan Antonio Bayona.