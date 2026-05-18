El festival Centroamérica Cuenta comienza en Panamá, con la diáspora como tema importante

Esta segunda edición del festival en Panamá, que da inicio este lunes con actividades en la ciudad caribeña de Colón y en la capital del istmo, busca consolidar a este país centroamericano como "un destino cultural y de ideas", y contará hasta el sábado con más de un centenar de participantes, no solo escritores, sino también periodistas, artistas o autoridades y líderes empresariales.

Entre otros temas, se hablará sobre migración y diáspora, con autores como el escritor salvadoreño Javier Zamora, quien contó en 'Solito' su drama de migrar a EE.UU. con solo nueve años, o el propio Díaz, en un contexto de aumento de las restricciones antimigratorias en territorio estadounidense bajo la Administración de Donald Trump.

En la programación del festival también destacan, entre otros, 'Cantar y contar', una conversación entre Junot Díaz y el cantautor panameño Rubén Blades, quien hará entrega oficial además de su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

El evento literario también incluye un diálogo sobre 'Ficción vivida, realidad narrada' entre Zamora, el narrador mexicano Emiliano Monge ('Tierras arrasadas', 2015) y el reportero estadounidense Jonathan Blitzer (Todos los que se han ido están aquí', 2024).

Además, Héctor Abad Faciolince (Colombia) y Gioconda Belli (Nicaragua), presentan sus libros 'Ahora y en la hora' y 'Un silencio lleno de murmullos', respectivamente, en los que "abordan la memoria, el exilio, la guerra y las heridas que deja la violencia sobre la vida íntima".

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Centroamérica Cuenta, fundado en 2013 por Sergio Ramírez, se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para las letras de la región.

Hasta 2017 la sede del festival fue Nicaragua, pero desde 2019, a raíz de la crisis política y social que se vive en ese país, se ha realizado en Costa Rica, Guatemala, Madrid o República Dominicana. En 2023 el festival cumplió una década, tras haber realizado más de seiscientos eventos.