Mundo
18 de mayo de 2026 a la - 12:55

El IBEX 35 sube un 0,75 % pese a las dudas sobre el futuro del conflicto Oriente Medio

Imagen sin descripción

Madrid, 18 may (EFE).- La Bolsa española subió este lunes un 0,75 %, pendiente de la evolución del conflicto en Oriente Medio, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtiera a Irán de que se le agota el tiempo para negociar, mientras Teherán aseguraba que los contactos de paz continúan.

Por EFE

El selectivo español, el IBEX 35, sumó 132,4 puntos, ese 0,75 %, y cerró la sesión de negociación en los 17.755,1 puntos. En lo que va de año, el índice se revalorizó un 2,58 %.

Esta incertidumbre sobre el fin de la guerra provocó que, en un jornada bursátil en la que el precio del barril de brent, el petróleo de referencia en Europa, se movió entre los 112 dólares y los 106 dólares, se negociara a la hora de cierre de las Bolsas europeas en 110,89 dólares (1,49 %); mientras que el petróleo intermedio de Texas, de referencia en EE.UU., subía un 1,31 %, hasta los 106,8 dólares.

En el plano empresarial, el selectivo español estuvo liderado por las subidas de Solaria (4,31 %), Repsol (4,25 %) y Cellnex (2,95 %), mientras que los números rojos estuvieron protagonizados por Ferrovial, que se situó como el "farolillo rojo" al ceder un 1,31 %.