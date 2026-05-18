El petróleo de Texas baja a 103 dólares el barril tras la nueva amenaza de Trump a Irán

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE.UU., restaban 2,41 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo inició otra semana marcada por el pesimismo ante la previsible prolongación de la guerra de Irán y la falta de avances para reabrir el estrecho de Ormuz, que hasta el inicio de las hostilidades era clave para el transporte de buena parte del petróleo mundial.

Trump advirtió este domingo a Irán de que se le acaba el tiempo para pactar en el marco del alto el fuego que permanece vigente desde principios de abril.

"Para Irán: el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha -¡rápido!-, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El propio Trump extendió indefinidamente el alto el fuego, tras cumplirse la primera tregua pactada, para dar tiempo a la negociación con Teherán hasta que ese Gobierno le presente "una propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".

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El regreso del mandatario de su viaje a China, para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, sin avances hacia la resolución de la guerra en Oriente Medio, pese a que ambos líderes mostraron sintonía, elevó de nuevo el precio del petróleo este fin de semana.

"El optimismo cauto de que la cumbre de Trump con Xi en China daría lugar a avances hacia un alto el fuego duradero o un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán resultó infundado, ya que las tensiones geopolíticas se mantuvieron elevadas hasta el fin de semana, lo que llevó a los futuros del crudo WTI a subir un 11,89 % en la semana", apunta el analista Tom Essaye en su informe Sevens Report.

Por otro lado, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este lunes de que el colchón que ofrecían las reservas comerciales acumuladas antes de la guerra en Oriente Medio y del cierre del estrecho de Ormuz se acabará en cuestión de semanas.