El secretario del Tesoro de EEUU pide al G7 reforzar el régimen de sanciones contra Irán

A su llegada a la reunión del G7 de Finanzas, que se celebra hoy y mañana en París, Bessent hizo un llamamiento a los aliados de Washington y al conjunto de la comunidad internacional para que mantengan la coordinación en materia de sanciones, con el objetivo de "combatir la financiación ilícita" y redirigir esos recursos "al pueblo iraní".
"Hacemos un llamamiento a todos nuestros socios del G7, y de hecho a todos nuestros aliados y al resto del mundo, para que sigan el régimen de sanciones, de modo que podamos combatir la financiación ilícita que alimenta la maquinaria militar iraní y devolver ese dinero al pueblo iraní", manifestó el secretario del Tesoro de EE.UU. ante de reunirse con sus homólogos de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón.
Bessent situó este asunto en el centro de la agenda que durante dos días tratarán los ministros de Finanzas del G7 junto a otros temas como la economía global, los desequilibrios financieros, los minerales críticos y la financiación del terrorismo.
El secretario del Tesoro subrayó que el encuentro del G7 se celebra en un momento "importante" para la economía mundial.
En su breve declaración, Bessent mencionó además a su reciente visita a Pekín, junto al presidente estadounidense, Donald Trump.
"Acabo de regresar de Pekín con el presidente Trump tras una visita muy exitosa, en la que hablamos de geopolítica y comercio, y los líderes pasaron mucho tiempo juntos", señaló en alusión a la cumbre de los jefes de Estado y altos cargos de las dos potencias mundiales.