El superávit fiscal primario de Argentina cae el 25,2 % en abril

Este superávit implicó además un derrumbe del 31,9 % con respecto al resultado positivo de 930.284 millones de pesos registrado en marzo pasado.

Según informó el Ministerio de Economía argentino, en abril hubo un superávit financiero de 268.103 millones de pesos, con un desplome del 53,2 % con respecto al cuarto mes de 2025.

El resultado financiero implicó además una bajada del 44,6 % con respecto al saldo positivo de marzo último.

En abril, los ingresos totales registraron un incremento interanual del 29,6 %, por debajo del alza de la inflación del 32,4 % interanual en el cuarto mes del año.

Por su parte, los gastos primarios del sector público nacional registraron un crecimiento del 34,5 % con respecto a abril de 2025.

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En el primer cuatrimestre del año, Argentina acumuló un superávit fiscal primario de seis billones de pesos, el 17,2 % más que en igual periodo de 2025.

En tanto, el resultado financiero acumuló a abril un saldo positivo de dos billones de pesos, el 6,4 % más que en igual lapso del año pasado.

El superávit financiero logrado en el primer cuatrimestre del año equivale al 0,2 % del producto interior bruto (PIB), mientras que el resultado primario equivale al 0,5 % del PIB.

En 2025, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 11,7 billones de pesos, equivalente al 1,4 % del PIB, desde un superávit en 2024 equivalente al 1,8 % del PIB.

El resultado financiero acumulado en 2025 fue positivo en 1,4 billones de pesos, equivalente al 0,2 % del PIB, desde un superávit del 0,3 % del PIB en 2024.

De acuerdo con el Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno de Javier Milei, Argentina espera cerrar este año con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB y un saldo financiero positivo equivalente al 0,3 % del PIB.