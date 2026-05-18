Erdogan acusa a Israel de actuar con "mentalidad fascista" tras el asalto a la Flotilla

"Hoy hemos vuelto a presenciar la clase de mentalidad fascista con la que se gobierna Israel", afirmó Erdogan al reaccionar al abordaje de la Flotilla Global Sumud, integrada por decenas de embarcaciones civiles que intentaban romper el bloquoe israelí sobre la Franja de Gaza.

"Condeno en los términos más duros la piratería y el bandidaje de Israel", señaló el mandatario turco, que destacó que el asalto se produjo en aguas internacionales a embarcaciones con ayuda humanitaria que habían zarpado del puerto turco de Marmaris.

Erdogan aseguró también que las autoridades turcas trabajan para repatriar a los ciudadanos turcos que viajaban a bordo de la flotilla y pidió una reacción internacional ante lo ocurrido.

"El ataque de Israel nunca detendrá la búsqueda de justicia y solidaridad con el pueblo palestino por parte de la comunidad internacional", sostuvo.

Una treintena de los 52 barcos que integraban la flotilla fue interceptada este lunes por las Fuerzas Armadas israelíes en aguas internacionales próximas a Chipre, según denunciaron las organizaciones participantes.

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De acuerdo con los organizadores, la operación tuvo lugar en la zona de responsabilidad marítima de rescate de Chipre, frente al litoral suroeste de la isla mediterránea, y afectó a unas 30 embarcaciones, aunque el número exacto sigue sin estar claro.

Además, un número de activistas todavía por especificar han sido retenidos durante la operación.

Según las últimas informaciones facilitadas por los organizadores de la expedición, entre los retenidos figuran al menos seis españoles, nueve italianos y seis irlandeses, incluida Catherine Connolly, hermana de la presidenta de Irlanda y exdiputada de izquierdas.

Acorde a la prensa turca, también han sido retenidos al menos 28 de los 96 ciudadanos turcos a bordo de diferentes barcos de la Flotilla.