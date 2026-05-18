España da por acabada la misión naval de apoyo a Chipre tras el ataque por guerra en Irán

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, explicó este lunes en el Congreso de los Diputados que el buque español estaba integrado en el grupo naval liderado por el portaviones francés Charles de Gaulle, tras relevar el pasado 7 de abril a la fragata Cristóbal Colón.

Este barco formaba parte de una operación de la OTAN en el mar Báltico, con el Charles de Gaulle al mando, cuando debido al ataque con drones a Chipre recibieron la orden de dirigirse al mar Mediterráneo.

Robles precisó que tanto la Cristóbal Colón, como luego la Méndez Núñez, participaron en la operación defensiva en Chipre hasta que en los primeros días de mayo el gobierno francés decidió que el portaviones Charles de Gaulle cambiara su objetivo e iniciara su tránsito hacia el Océano Índico, cruzando el canal de Suez, para posicionarse en la zona de Ormuz, el estrecho bloqueado desde el principio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

"Es entonces cuando España decidió que esa integración ya no tiene sentido porque no cumple los objetivos que había previsto la OTAN, ni tampoco los objetivos de protección de Chipre, y los miembros de la fragata Méndez Núñez inician el regreso a Ferrol (noroeste de España), donde llegaron el pasado 15 de mayo, señaló Robles.

"Así nos lo trasladó el gobierno francés, que el portaviones Charles de Gaulle se iba hacia Ormuz, y en ese momento se acordó la finalización de la integración de la fragata Méndez Núñez en el grupo de combate, lo cual se realizó el pasado 5 de mayo", reiteró.

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A ese final se llegó, según Robles, con el conocimiento y la "oportunas" conversaciones con el gobierno de la República de Chipre, al que se estaba dando protección, y que ha valorado el apoyo que España, junto con otros países, dio a la defensa de su país.

La ministra reiteró durante su comparecencia la postura contraria a la guerra "ilegal" de Estados Unidos contra Irán y advirtió de que "ningún país unilateralmente puede ser el que decida qué tipo de paz o qué tipo de reglas hay en el mundo".

Robles aseguró que esa guerra no ha cumplido sus objetivos porque Irán ha incrementado su capacidad de ataque y ha provocado la interrupción del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, cuyo cierre parcial es consecuencia directa de la escalada militar en la región, puesto que antes del conflicto estaba abierto con total normalidad.

En este sentido, la titular española de Defensa advirtió que el Estrecho de Ormuz debe permanecer abierto a la navegación internacional y manifestó el apoyo de España a todas las iniciativas diplomáticas encaminadas a ese fin.