España reivindica su modelo de cooperación en Bruselas ante el declive mundial de la ayuda

También reclamó un instrumento europeo de acción exterior "fiel a los valores de la Unión Europea", en un momento en que la cooperación europea debate su giro de la solidaridad hacia los intereses estratégicos.

Granados intervino en la jornada 'El papel de la cooperación española en Europa Global', celebrada en la Representación Permanente de España ante la UE, tras participar por la mañana en el Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea sobre desarrollo, donde advirtió contra "falsos dilemas o falsos debates" ante la caída global de la ayuda oficial al desarrollo, según aseguró durante el evento.

Frente a ese escenario, defendió que España apuesta por "no replegarse sino asumir responsabilidades" y por reforzar su cooperación "no solamente en términos cuantitativos sino en términos cualitativos", con apoyo al "presupuesto regular de las organizaciones" y una ayuda "más previsible".

Granados situó la reforma del sistema de cooperación español -completada con la creación del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES) en septiembre de 2025- como contribución directa al debate europeo, en un momento en que España negocia el futuro del instrumento de acción exterior Global Europe para el período 2028-2034.

"La inversión es el medio y el desarrollo es el fin", resumió.

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En la jornada también intervino el director general de Política de Desarrollo de la Comisión Europea, Koen Doens, quien describió un giro en la cooperación europea "de una política de caridad y solidaridad a una política donde miramos dónde los intereses de nuestros socios se superponen con los nuestros".

El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Antón Leis, rechazó que exista tensión entre ambos enfoques.

"Nadie ha hecho negocios por pura caridad", afirmó, pero subrayó que Europa debe mantenerse fiel a valores de "sostenibilidad, derechos y democracia" frente a quienes "quieren usar la fuerza bruta".

En ese marco, la secretaria de Estado subrayó que España no cuestiona los objetivos de la Agenda 2030: "No repensamos las metas sino que estamos repensando cómo alcanzarlas", y señaló que la hoja de ruta sigue siendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el acuerdo alcanzado en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla en julio de 2025.

En el evento también participaron el director general de Cooperación Internacional del Ministerio de Exteriores, Sergio Colina; el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro, y la directora de la Fundación Carolina, Erika Rodríguez.