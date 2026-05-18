Estudiantes venezolanos claman justicia por madre de preso político fallecido en custodia

Los estudiantes salieron de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, y bloquearon durante unos veinte minutos la mayor autopista de Caracas, en la que desplegaron una gran tela blanca con el mensaje 'Cuando las madres lloran, la juventud no ignora'.

Posteriormente, reanudaron la movilización hacia la Plaza Venezuela, donde un grupo de jóvenes y funcionarios policiales intercambiaron golpes e insultos cerca de unas instalaciones del cuestionado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, Miguelangel Suárez, responsabilizó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la muerte de Navas.

"Hoy está celebrando años de vida Delcy Rodríguez mientras se encargó de enlutar a todo un país. El caso de Víctor Hugo Quero Navas y de su madre, Carmen Teresa, lo que le produce a los venezolanos, a la juventud venezolana, es arrechera (indignación)", afirmó.

Para Suárez, el chavismo representa "muerte y más muerte".

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"¿Cuántas víctimas más se va a tener que cargar el chavismo a los hombros para que entiendan que en este país nadie los quiere?", expresó.

El joven dijo que las autoridades tienen diez días para sentarse con los estudiantes para "resolver" el tema de los cientos de presos políticos aún detenidos y advirtió que, de lo contrario, van a movilizarse "hasta donde sea necesario para que entiendan que la libertad" de estas personas arrestadas "no puede esperar un día más".

El dirigente estudiantil llamó a todos los venezolanos a unirse a la juventud que, sostuvo, va a tener "una agenda continua de movilizaciones".

A su juicio, en "un país normal" el ministro del Servicio Penitenciario, el chavista Julio García Zerpa, "pusiera su renuncia responsablemente" y el exfiscal general Tarek William Saab, quien dimitió en febrero, "ya estuviera preso".

"No puede ser que vivamos en una sociedad de la impunidad, y estamos dispuestos a llegar a las consecuencias que tengamos que llegar para que se haga justicia", expresó el joven, para quien en su país no hay estabilización ni normalidad sino un "mismo sistema que mata, persigue y oprime".

El pasado miércoles, estudiantes de la UCV y activistas de derechos humanos protestaron para exigir justicia por la muerte de Quero Navas, ocurrida en julio de 2025 e informada este 7 de mayo por la cartera de Servicio Penitenciario, luego de 16 meses de denuncias por parte de su madre sobre su desaparición.

Según un comunicado oficial, falleció por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".

La Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación, que organizaciones no gubernamentales piden que sea independiente y con ayuda internacional.