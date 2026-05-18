Exministro de Pedro Castillo será jefe de equipo económico de candidato peruano Sánchez

Al cabo de una reunión con varios colaboradores en Lima, el candidato del partido Juntos por el Perú (JP) declaró este lunes a la prensa que "Pedro Francke está asumiendo la coordinación del equipo económico" de su plan de gobierno.

Sánchez agregó que habían evaluado y que están en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, factibilidad económica y presupuestaria "para subir la remuneración mínima vital a 1.500 soles (437 dólares)", un incremento de unos 100 dólares dado que actualmente el salario mínimo equivale a 1.130 soles (329 dólares).

"Necesitamos una economía grande, social, de mercado, no de oligopolios, somos un gobierno popular, que quiere democratizar la economía", expresó el postulante izquierdista, que también fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo y que ha prometido la excarcelación del exmandatario sentenciado por conspiración para rebelión.

Por su parte, Francke, que ha sido consultor del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), planteó reducir los beneficios tributarios de algunos sectores económicos y elevar la recaudación fiscal durante su periodo en el gobierno de Castillo, cuya gestión terminó en 2022 con un fallido intento de golpe de Estado.

Junto a Francke, el candidato Sánchez también presentó al excanciller Manuel Rodríguez Cuadros como encargado de los temas internacionales en su equipo de campaña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rodríguez Cuadros fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y posteriormente fue embajador en Bolivia en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) y representante permanente del Perú ante la Unesco nombrado en la gestión del exmandatario Ollanta Humala (2011-2016).

La segunda vuelta está convocada para el 7 de junio y será una suerte de reedición de los últimos comicios de 2021, al enfrentar a Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que perdió en la segunda vuelta las tres últimas elecciones; y a Roberto Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Castillo.