Fiscalía crea fondo para compensar a aliados de Trump investigados por Gobierno de Biden

La creación de este fondo forma parte de un acuerdo con la Fiscalía por el cual Trump retiró este lunes una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración a la prensa de sus declaraciones tributarias.

El Departamento de Justicia detalló que, como parte de ese acuerdo, el presidente, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y su empresa, la Organización Trump, recibirán "una disculpa formal, pero no una compensación económica ni indemnización de ningún tipo".

A cambio de la creación del fondo, la familia Trump acordó retirar la demanda contra el IRS, así como dos reclamaciones administrativas por daños y perjuicios relacionadas con el registro de la residencia de Trump en Florida por el FBI en 2022 y con la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

El fondo, de 1.776 millones de dólares, en alusión al año de la independencia de Estados Unidos, servirá para compensar a aliados de Trump que, según el Gobierno republicano, sufrieron la "instrumentalización de la Justicia" y el llamado "lawfare" durante la Administración demócrata de Biden (2021-2025).

Aunque el comunicado no detalla quiénes serán los beneficiarios, la prensa ha especulado con algunos individuos investigadas, como los participantes en el asalto al Capitolio en 2021, o aliados de Trump implicados en los casos en los que fue imputado por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 que perdió contra Biden.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La maquinaria gubernamental jamás debe utilizarse como arma contra ningún estadounidense, y la intención de este Departamento es reparar los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto no vuelva a suceder", declaró en un comunicado el fiscal general interino, Todd Blanche, nombrado por Trump.

El fondo, que será gestionado por una comisión de cinco miembros nombrados por Blanche, dejará de recibir solicitudes el 15 de diciembre de 2028, pocas semanas antes de que concluya el segundo y último mandato de Trump.

Este fondo toma como referencia un histórico programa de compensación de 760 millones de dólares creado durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017) para indemnizar a agricultores y ganaderos nativos americanos discriminados durante décadas en el acceso a subsidios federales.