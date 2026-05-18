Fráncfort sube un 1,49 % ante un posible acercamiento entre EE.UU. e Irán

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió al cierre un 1,49 % hasta 24.307,92 puntos.

Algunos inversores compran porque el precio de las acciones está más bajo tras la caída desde que EE.UU. e Israel atacaron a Irán a finales de febrero.

El precio del barril de petróleo había llegado a rozar los 112 dólares pero bajó tras las especulaciones del acercamiento entre ambos países.

Algunas informaciones de medios iraníes apuntaban que EE.UU. está dispuesto a interrumpir las sanciones contra el petróleo de Irán, unas de las condiciones de Teherán para aceptar un plan de paz y abrir de nuevo el estrecho de Ormuz.

Un portavoz del ministerio de Exteriores iraní dijo que Irán envió el domingo nuevas propuestas a EE.UU. a través de Pakistán.

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Anteriormente el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que a Irán se le acaba el tiempo para negociar.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, subió un 4,7 %, hasta 255,80 euros, tras comentarios positivos de analistas de Jefferies sobre la participación del fondo The Children's Investment Fund (TCI).

La empresa de fabricación de armamento Rheinmetall ganó un 4,6 %, hasta 1.172 euros, tras una recomendación de compra del banco estadounidense Citigroup.

El fabricante de semiconductores Infineon ganó un 1,7 %, hasta 66,33 euros, y la empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, un 0,2 %, hasta 169,90 euros, porque se benefician del auge de las inversiones en inteligencia artificial.

El fabricante automovilístico de la gama alta Mercedes-Benz perdió un 0,7 %, hasta 49,97 euros, y BMW cayó un 0,4 %, hasta 74,12 euros, tras el debilitamiento de la economía china en abril.