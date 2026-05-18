FundéuRAE: Día Internacional de los Museos, claves de redacción

Los nombres de las festividades, sean civiles o religiosas, se escriben con mayúscula inicial en sus términos relevantes, según la “Ortografía de la lengua española”. Por eso, en este caso la grafía indicada es “Día Internacional de los Museos”.

En el caso de los lemas y eslóganes, estos se escriben solo con mayúscula inicial en la primera palabra (y en los nombres propios, si los hubiera) y entrecomillados: “El lema propuesto por el ICOM para esta edición es ‘Museos uniendo un mundo dividido’”.

La voz “museo” funciona como sustantivo genérico cuando aparece en la denominación de uno de estos establecimientos, por lo que puede escribirse con minúscula por ser un nombre común, y esa es la opción preferible: “museo del Prado”. No obstante, también es posible su escritura con mayúscula inicial si se considera que forma parte de la denominación: “Museo del Prado”.

La ortografía académica señala además que, si se está haciendo referencia a la institución que representa el museo, y no al edificio, está plenamente justificada la mayúscula: “El próximo 18 de mayo, los directores del Museo del Prado y del Museo Reina Sofía participarán en una conversación abierta”.

Los títulos de cuadros, esculturas, acciones artísticas y demás obras de creación se escriben en cursiva y con mayúscula inicial solo en la primera palabra y los nombres propios: “‘Las hilanderas’, de Velázquez, podrá verse en un autobús de la línea 14”.

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Las colecciones y series tienen idénticos resaltes: “El recorrido continúa con una xilografía policromada perteneciente a las ‘Treinta y seis vistas del monte Fuji’”.

Los nombres de las exposiciones se escriben también con mayúscula inicial solo en la primera palabra (y en los nombres propios), pero entre comillas: “Visitas guiadas y videoarte marcarán el cierre de la exposición ‘Todo empezó amaneciendo’”.

Cuando el nombre de un artista se emplea para referirse a sus obras de creación, se mantiene la mayúscula y no son necesarias cursivas ni comillas: “un Picasso”, “un Goya”, “un Juan Gris”…

El “Diccionario de la lengua española” recoge el verbo “musealizar” con las acepciones de ‘transformar en museo un lugar de interés cultural’ y ‘convertir algo en pieza de museo’. Se documenta también el uso de “museizar” y, aunque menos, “musear”, que están apropiadamente formados. Ninguno de ellos requiere resaltes.

El uso del sustantivo “artefacto” en el ámbito museístico proviene del inglés “artifact”, pero en español son preferibles otros términos genéricos, como “objeto” o “pieza”, o más específicos, como “escultura”, “figura”, etc.

Para aludir a la persona que ejerce como responsable de una exposición o actividad cultural, en América se emplea la palabra “curador”, mientras que en España se prefiere “comisario”. Ambas son adecuadas en este uso.

La “Ortografía de la lengua española” indica que los estilos y movimientos que se limitan a disciplinas concretas se escriben en minúscula (“románico”, “gótico”, “cubismo”...). En cambio, los que abarcan todas las disciplinas artísticas o la mayor parte de ellas e identifican grandes periodos culturales llevan mayúscula inicial (“Renacimiento”, “Romanticismo”...).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.