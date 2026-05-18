Gobierno de Venezuela defiende la deportación del presunto testaferro de Maduro Alex Saab

"Cualquier decisión que asuma el Gobierno nacional lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela (...) no hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre los Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab", dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez en transmisión del canal estatal VTV.

La mandataria, que en 2023 celebró el regreso de Saab como una victoria para el Gobierno venezolano tras unas negociaciones entre Estados Unidos y el país suramericano, indicó que la deportación del empresario fue "una medida administrativa (...) justificada en los intereses nacionales".

Previamente, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó que Saab cometió "fraudes de todo tipo", y señaló que su deportación a Estados Unidos se dio porque no es ciudadano venezolano.

"Cuando se le preguntó el numero de cédula dijo: 'no me acuerdo' (...) y a raíz de eso, bueno, una cantidad de fraudes al Estado venezolano están siendo igualmente investigados y cuando hablo de fraudes, hablo de fraudes de todo tipo'", explicó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El también secretario general del partido explicó que Saab fue deportado a Estados Unidos en atención a la investigación que enfrenta el empresario por lavado de dinero en ese país.

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Asimismo, dijo que la decisión también tiene base en lo establecido en el artículo 271 de la Constitución venezolana que indica que "en ningún caso podá ser negada la deportación de extranjeros responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hecho contra el patrimonio público de otros Estado y contra de los derechos humanos".

Cabello dijo que de acuerdo con organismos de inteligencia estadounidenses y según el abogado de Saab, el empresario había incumplido unos acuerdos.

"Nosotros hicimos lo que nos corresponde, ahora quiero dejar constancia que no es venezolano, no es venezolano, no hay ningún documento que sustente que sea venezolano", insistió.