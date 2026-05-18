Groenlandeses temen que las exigencias de EEUU socaven la soberanía de la isla, según NYT

Los líderes groenlandeses, algunos de los cuales hablaron con el rotativo en condición de anonimato, están preocupados por el rol mucho más amplio que Washington viene exigiendo en la isla en los diálogos habilitados entre el Gobierno Trump, Nuuk y Copenhague después de la campaña de presión lanzada por la Casa Blanca en enero para reclamar más influencia sobre el territorio con el argumento de la seguridad nacional.

Entre las demandas de las que The New York Times tiene constancia se cuentan las exigencias para que EE.UU. tenga influencia más allá de los asuntos puramente militares, por ejemplo, la capacidad de tener veto sobre cualquier inversión de cierta envergadura en Groenlandia para así asegurarse de que potencias que considera competidores directos en la región ártica (China y Rusia) no logran presencia en la isla.

También hay presiones estadounidenses sobre cooperación en materia de recursos naturales, de los cuales se cree que está lleno el subsuelo groenlandés.

Sin embargo, la isla aplica estándares medioambientales muy estrictos que potencialmente estorban la explotación a gran escala de estas reservas, enterradas a su vez bajo una capa de hielo.

En el terreno militar, Washington estaría intentando modificar un acuerdo vigente para garantizar que sus tropas puedan permanecer en Groenlandia de forma indefinida, incluso si la isla, que depende actualmente de la corona danesa, llegara a independizarse.

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El diario asegura que, desde que se estableció un canal de diálogo para satisfacer las demandas de Trump (que llegó a sugerir que EE.UU. podría hacerse con el control de la isla por medios militares), ya se han producido cinco encuentros en Washington entre negociadores de las tres partes implicadas.

Los funcionarios groenlandeses consultados explicaron que temen lo que pueda pasar si se logra un acuerdo de paz con Irán, y especialmente si se pone fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese caso, creen que Trump pondrá a la isla como prioridad absoluta, sobre todo si Moscú encuentra hueco para centrar sus prioridades de seguridad nacional en el Ártico.

También creen que el presidente estadounidense podría anunciar nuevas medidas de presión sobre la isla en dos fechas señaladas este año: su 80 cumpleaños (el 14 de junio) y el 250 aniversario de la independencia de EE.UU. (el 4 de julio).

Muchos representantes groenlandeses, cuyo objetivo es lograr un día la independencia de la isla, consideran que las presiones estadounidenses amenazan con forzar a Nuuk a buscar protección de Copenhague, lo que paradójicamente alejaría el objetivo de la soberanía plena.