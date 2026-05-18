India prevé la llegada de una ola de calor con temperaturas de más de 40 grados en Delhi

"Es probable que durante esta semana se den condiciones de ola de calor o de ola de calor extrema en las llanuras del noroeste y el centro de la India", explicó el organismo en un comunicado, añadiendo que estas regiones alcanzaron unas temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados el domingo.

El IMD prevé que la capital entre en "alerta amarilla" entre el martes y el viernes, con temperaturas máximas de 45 grados.

"Las temperaturas y el calor moderados son tolerables para la población general; sin embargo, es probable que surjan preocupaciones moderadas para la salud de las personas vulnerables, tales como lactantes, personas mayores y personas con enfermedades crónicas", avisó la entidad.

La Dirección General de Servicios de Salud (DGHS) de la India emitió este lunes una guía con recomendaciones como beber agua cada 20 minutos; ralentizar el ritmo de trabajo; y evitar el alcohol, el café y el té.

A principios de mes, la autoridad meteorológica pronosticó que el país registraría temperaturas más altas y durante más tiempo que la media habitual durante mayo, después de que la nación viviera el abril más caluroso en cuatro años.

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La India ha experimentado en los últimos años veranos cada vez más intensos y prolongados, con olas de calor que han ocasionado graves problemas de salud pública y un significativo aumento de la mortalidad.