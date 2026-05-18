Israel advierte a la Flotilla, a la altura de Chipre, que dé marcha atrás

"Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente", reza el comunicado.

El medio centenar de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que navegan de Marmaris a Gaza para romper el bloqueo de ayuda humanitaria son parte de la misma flota que Israel ya interceptó en aguas internacionales cercanas a Creta (Grecia) hace dos semanas y de las que la Marina israelí secuestró al activista español Saif Abukeshek y al brasileño Thiago Ávila.

Esta vez, el Ministerio de Exteriores israelí advierte de que forman parte de la misión humanitaria "dos grupos turcos violentos, el Mavi Marmara y la IHH".

Los más de 500 activistas de unas 45 nacionalidades diferentes a bordo de la Flotilla iniciaron su misión el 15 de abril pasado en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007. Sin embargo, el 30 de abril pasado fue interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.