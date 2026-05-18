Japón envía a Reino Unido su antigripal favipiravir para combatir el hantavirus

El medicamento fue enviado el pasado viernes 15 a petición del Gobierno británico "para su uso en la prevención de la aparición de la enfermedad en personas que han estado en contacto con pacientes con hantavirus", detalló en un comunicado el Ministerio de Salud japonés.

El favipiravir, conocido en Japón bajo su denominación comercial Avigan y producido por la farmacéutica Fujifilm Toyama Chemical, se utiliza para tratar el virus de la gripe, pero también ha sido empleado para tratar enfermedades como el ébola o la covid-19.

"Su eficacia y seguridad en el tratamiento o la prevención del hantavirus no se han confirmado en ensayos clínicos con seres humanos, pero existen resultados en experimentos con animales que muestran una mayor tasa de supervivencia tras la infección", explicó este lunes el ministro de Salud japonés, Kenichiro Ueno, durante una rueda de prensa recogida por la cadena de televisión pública NHK.

El Ministerio no dio detalles sobre cuántas dosis de favipiravir fueron enviadas a Reino Unido, pero, según Ueno, Japón cuenta con existencias para tratar a unas seis millones de personas en caso de emergencia, y esta donación no afectará a sus reservas.

Un total de 22 de los pasajeros del MV Hondius (20 británicos, un ciudadano alemán residente en Reino Unido y otro japonés) fueron trasladados a Reino Unido el pasado 10 de mayo desde Tenerife (España) y sometidos a un período inicial de aislamiento y evaluación, y todos dieron negativo en hantavirus.

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En su comunicado, el Ministerio de Salud destacó la ayuda ofrecida por el Gobierno británico al ciudadano japonés afectado, "incluyendo la provisión de un asiento libre en un avión fletado y el posterior seguimiento de salud en Reino Unido", y dijo que seguirá colaborando con la comunidad internacional para prevenir la expansión de la enfermedad.