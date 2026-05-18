Kallas pide a China influir sobre Irán para abrir el estrecho de Ormuz

“Lo positivo fue que Estados Unidos y China coincidieron en que el estrecho de Ormuz debe abrirse”, dijo a la prensa la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, a su llegada a un Consejo de ministros de Desarrollo, tras la reunión de Xi y Trump en Pekín.

“Ahora la pregunta es: ¿qué se puede hacer? China tiene influencia sobre Irán, así que esperemos que se ponga en contacto con Irán para que abra el estrecho de Ormuz”, agregó la política estonia.

Enfatizó que el tráfico por el estrecho de Ormuz tiene un “enorme impacto en los más vulnerables del mundo”.

China es el mayor socio comercial de Irán y su principal potencia aliada.

Desde Pekín la semana pasada, Trump aseguró que Xi y él comparten una visión "muy similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Irán, que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero.

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"Queremos que se acabe y no queremos que (los iraníes) tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho se abra", dijo entonces Trump.

Sobre la posición de la UE, Kallas afirmó: “El problema es que esto es un asunto entre EE. UU. e Irán, y ellos no aceptan ningún tipo de mediación ni ayuda al respecto, así que no tenemos mucha influencia sobre ninguna de las dos partes”.

“Estamos en contacto constante y les decimos que, al menos, deberíamos ponernos de acuerdo en la primera fase: detener los ataques y abrir el estrecho de Ormuz, y luego, a partir de ahí, podríamos negociar los temas más espinosos, pero es muy difícil y, al final, EE. UU. tiene que llegar a un acuerdo con Irán”, concluyó.

La jefa de la diplomacia comunitaria también se refirió a China en cuanto a que “mantiene una estrecha relación con Rusia” y “tiene un papel que desempeñar allí para convencerlos realmente de que pongan fin a la guerra” en Ucrania.

Por lo que respecta a ese conflicto, Kallas indicó que “las conversaciones de paz se encuentran estancadas”.

“Realmente no está pasando nada allí, pero al mismo tiempo vemos que Rusia no se encuentra en la posición más fuerte, y tenemos que presionar para que se sienten a la mesa de negociaciones”, apostilló.

En lo que se refiere a la navegabilidad de Ormuz, Kallas dijo que si se establecen condiciones "ya estás aceptando, de algún modo, que limitar ese paso es legítimo”.

“Estamos intentando presionar y convencer a todas las partes implicadas de que se debe respetar la libertad de navegación, porque vemos otros estrechos en el mundo que podrían utilizarse como arma de forma similar, y eso no beneficia a nadie en el mundo”, puntualizó.