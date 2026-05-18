Kosovo inicia la construcción de su primera fábrica de municiones

"Ya han comenzado las obras de construcción del primer complejo industrial de municiones, en una superficie de 19 hectáreas", indicó Maqedonci en un comunicado publicado en redes sociales.

La construcción corre a cargo de la empresa estatal turca MKE, contratada por el Estado kosovar, el propietario de la fábrica que producirá munición de calibre 5,56 y 7,62 mm,

Kosovo, que se autoproclamó independiente en 2008, ha estado desarrollando capacidades de defensa principalmente con el apoyo de Estados Unidos y Turquía, dos aliados de la OTAN.

Ankara le ha suministrado drones Bayraktar y Skydagger (en 2023 y 2025) , mientras que Estados Unidos le vendió 246 misiles antitanque Javelin, entregados en 2024.