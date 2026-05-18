La Bolsa de Londres sube un 1,26 % impulsada por los sectores del petróleo y la defensa

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 128,38 puntos hasta 10.323,75, mientras que el secundario, el FTSE 250, ascendió un 0,07 %, hasta 22.611,70 puntos.

Entre los ganadores de la jornada estuvieron las petroleras Shell y BP, que avanzaron un 2,97 y un 2,70 %, respectivamente, beneficiadas por el aumento del precio del crudo brent, que al cierre del mercado bursátil repuntaba casi un 1,70 % y superaba los 111 dólares.

También subieron la gasística Centrica, un 4,07 %, y las compañías de defensa Babcock International, un 2,59 %, y BAE Systems, un 1,62 %.

Por contra, la minera Anglo American cayó hoy un 1,36 % tras anunciar la venta de sus minas de carbón metalúrgico en Australia a la también minera británica Dhilmar, en una operación valorada en hasta 3.880 millones de dólares.

Otros títulos a la baja fueron los del fondo de inversión 3i, que descendió un 5,79 %, y la empresa de telecomunicaciones Airtel Africa, que retrocedió un 4,75 %.