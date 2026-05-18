La Flotilla humanitaria para Gaza denuncia que la rodean naves militares israelíes

"La interceptación ha comenzado. Los buques militares están rodeando nuestra flota", informaron y agregaron "que están en alerta máxima" mientras continúan navegando hacia Gaza.

Actualmente la expedición está compuesta por unas 60 embarcaciones y alrededor de 500 activistas de 45 países, y navega a una velocidad media de cinco nudos. Según el rastreador de su página web, hay 60 barcos navegando.

Esta flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007; sin embargo, el 30 de abril fue interceptada parcialmente por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia.

Las fuerzas israelíes abordaron e inutilizaron 22 barcos antes de trasladar a unos 175 activistas a la isla griega de Creta, desde donde éstos volvieron a sus países de origen y, en algunos casos, denunciaron maltrato.

Otros activistas fueron llevados a Israel, donde fueron interrogados y retenidos durante días antes de ser expulsados.