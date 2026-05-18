La huelga del ferrocarril del Long Island atraviesa su tercer día con avances "optimistas"

Tanto representantes de la Junta Nacional de Mediación (NMB, por sus siglas en inglés), que se encarga de relaciones laborales de los ferrocarriles, como el presidente y consejero delegado de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), Janno Lieber, admitieron avances en las negociaciones, recogen varios medios locales.

La huelga empezó este sábado con los trabajadores que piden una subida salarial ajustada al elevado coste de vida. El paro atraviesa este lunes el primer día de afectaciones a los usuarios que trabajan entre semana.

El fin de semana, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y el presidente estadounidense, Donald Trump, intercambiaron declaraciones culpándose el uno al otro de la huelga.

En el último año, esta huelga se ha pospuesto dos veces, ya que los sindicatos involucrados solicitaron la intervención de dos comités designados por el Gobierno federal, que apostaron por una subida salarial mayor a la ofrecida por la MTA.

Esta es la primera vez que miles de trabajadores del ferrocarril de Long Island van a huelga después de tres años intentando negociar sin éxito un nuevo contrato con la MTA.

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Los sindicatos se quejan de que el salario de los empleados no se ajusta al elevado coste de vida de Nueva York y denuncian que no han recibido una subida salarial desde 2022.

Por ello, piden un incremento de sus sueldos del 9,5 %, con carácter retroactivo, que cubra los tres últimos años, y una subida del 5 % para este año en curso. La MTA ha ofrecido una subida del 3 % para 2026 y un pago único en efectivo.

La huelga afecta a más de 200.000 pasajeros que dependen de estos trenes para moverse entre la ciudad de Nueva York y Long Island, una gran isla al este del estado conocida por sus playas y áreas residenciales.

La MTA ha recomendado a todos los trabajadores no esenciales que teletrabajen, mientras que ha aplicado un dispositivo gratuito de casi 300 autobuses lanzadera como alternativa al ferrocarril.