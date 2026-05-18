La matriz de productos SOUEAST: acelerando el crecimiento global en movilidad urbana

Actualmente, la demanda mundial de vehículos de pasajeros está definida por tres grandes tendencias: la necesidad de compactos para desplazamientos, el auge de familiares multiseat de tamaño medio y grande, y el cambio hacia los vehículos de nuevas energías (NEV). La preferencia de los consumidores por SUV con diseños atractivos, características de gama alta e interiores espaciosos convierte a los modelos multiseat en un diferenciador clave.
Desde su renovación en 2024, SOUEAST se ha centrado en la movilidad urbana, construyendo una matriz que incluye modelos de combustión (ICE) y NEV. Su gama cubre las diversas necesidades urbanas, convirtiendo "EASE YOUR LIFE" en una experiencia tangible.
Gama ICE: equilibrio entre potencia y control
La línea de productos ICE de SOUEAST abarca varios segmentos, desde vehículos compactos hasta de tamaño mediano y grande. La gama incluye el S05 (SUV compacto Ease), el S06 (SUV urbano con estilo), el S07 (SUV urbano inteligente) y el S09 (SUV prémium inteligente).
El S06 es el modelo insignia. Cuenta con frontal de rugido de tigre y luces traseras LED. Con dimensiones de 4.616 mm × 1.910 mm × 1.690 mm y distancia entre ejes de 2.720 mm, ofrece una cabina espaciosa. Su motor 1,6TD y transmisión 8AT equilibran economía y placer de conducción. Incluye pantalla de 15,6", cámara de 540° y ADAS L2. Con un interior de lujo multicolor, es la opción preferida por jóvenes urbanos globales.
SOUEAST ha ampliado su cartera NEV con los S06 DM y S08 DM. Estos vehículos logran bajo consumo, larga autonomía y gran potencia.
El S08 DM es un "SUV urbano de confort para 7 plazas" para familias que buscan viajes de calidad. Su diseño minimalista ofrece líneas elegantes en colores Azul Interestelar y Gris Azur. La distancia entre ejes de 2.820 mm permite tres filas y siete plazas con ajuste eléctrico; la segunda fila se abate para crear 2 metros de profundidad. El sistema 1,5TD + 1DHT entrega 255 kW y más de 800 km de autonomía, con un consumo de solo 5,3 L/100 km. El interior incluye confort prémium con pantalla inteligente abatible de 15,6", ADAS L2, asientos delanteros con calefacción y ventilación, y asientos traseros con calefacción, lo que lo convierte en la mejor opción para compradores familiares en el mercado de SUV NEV de 7 plazas. SOUEAST también planea introducir una versión ICE del S08 y una versión PHEV del S07.
Con esta completa gama, SOUEAST ha obtenido gran reconocimiento e implementa su estrategia "Travel+". En I+D, se asociará con JETOUR para compartir recursos NEV, mejorando tren motriz, inteligencia y seguridad. En el futuro, ampliará su matriz con modelos eléctricos puros, compactos prémium y sedanes, construyendo una matriz dual "SUV + sedanes" para cubrir desde desplazamientos urbanos hasta viajes familiares.
Descripción contacto: Fujian Soueast Automobile Sales Co., Ltd
Teléfono de contacto: +86 19216437319
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Pie de foto: La matriz de productos SOUEAST
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