La mayoría de las bolsas europeas sube el 1 % mientras el petróleo avanza a 110 dólares

Aunque crece entre los inversores el temor a que continúe aumentando la inflación y a una próxima subida de los tipos de interés, en Europa destacó la subida del 1,49 % de la Bolsa de Fráncfort.

Además, Londres avanzó el 1,26 %; Madrid el 0,75 %, París el 0,44 % y el índice Euro Stoxx 50 el 0,36 %. Por contra, Milán perdió el 0,91 %.

Las plazas del Viejo Continente pasaron buena parte de la sesión con pérdidas, pero al final conseguían acabar al alza, pese a la bajada del 0,2 % de Wall Street, que ya había terminado el viernes con caídas del 1 %, lo que había condicionado el signo de la sesión en su arranque.

También habían descendido la mayoría de las plazas asiáticas esta mañana: Hong Kong cayó el 1,11 %; Tokio el 1,08 %, Shanghái el 0,09 %, mientras que Seúl subió el 0,31 %, después del batacazo del pasado viernes, cuando perdió más del 6 %.

Otro condicionante de la jornada, sin avances en las negociaciones de paz en la guerra de Irán y con el estrecho de Ormuz cerrado, radicó en el precio del barril de petróleo.

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El brent subía al cierre bursátil europeo el 1,5 %, hasta 110,89 dólares, mientras que el west texas intermediate repuntaba el 1,31 % y se negociaba a 106,8 dólares.

El gas natural TTF en el mercado de los Países Bajos se abarataba el 1,89 %, hasta 50 dólares.

En esta jornada se conocieron datos económicos de China que indicaban cierto frenazo en su actividad en abril, como la caída del crecimiento de 1,6 puntos, hasta el 4,1 % de la producción industrial el mes pasado, o la bajada de punto y medio, hasta el 0,2 % de las ventas minoristas.

Renta 4 Banco ha comentado que entre los inversores "se intensifica el miedo a la inflación" y que crecen las expectativas de que los bancos centrales endurezcan la política monetaria, "con un mercado que descuenta" subidas en Estados Unidos para el próximo año y "entre 3 y 4 subidas en la Eurozona".

Esta firma añade que "este aumento de la incertidumbre se está traduciendo en un incremento" de la rentabilidad de los bonos en el mercado de renta fija, como en Japón, donde "el bono a 30 años ha tocado el 4 % por primera vez en la historia".

Después de una mañana al alza, la deuda alemana a largo plazo rebajaba finalmente su rendimiento 1,9 puntos básicos, hasta el 3,146 %. El euro se apreciaba el 0,14 % y se cambiaba a 1,1642 dólares.

La onza troy de oro seguía al cierre sin apenas cambios respecto al viernes y se negociaba a 4.539 dólares, mientras que la plata subía el 0,72 %, hasta 76,54 dólares.

El bitcóin perdía el 2,7 % y se intercambiaba a 76.126 dólares.