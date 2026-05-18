La ONU se opone a la entidad iraní para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz

"No queremos que ninguna entidad en particular restrinja esa libertad de acceso", declaró Haq en su rueda de prensa diaria después de que este sábado un alto cargo del Parlamento iraní anunciara que el país ha diseñado una entidad para gestionar el flujo en el estrecho que contempla un peaje.

Y añadió: "Queremos asegurarnos de que no haya ningún obstáculo para la libertad de navegación en alta mar y en el estrecho de Ormuz".

"Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada", afirmó en X el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi.

Según explicó el funcionario iraní, solo se beneficiarán de este mecanismo los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán.

"Se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo", avanzó.

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El estrecho -bloqueado por Irán desde que EE.UU. e Israel iniciaron las hostilidades el pasado 28 de febrero y sobre el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó un segundo cerco- es una de las consecuencias más disruptivas que ha tenido la guerra en Oriente Medio para el resto del mundo.

"La escasez de combustible y de fertilizantes provocará diversas crisis, así como altas tasas de inflación, un menor crecimiento y, a la larga, una crisis alimentaria, que afectará especialmente a los países que menos pueden permitírselo", advirtió Haq sobre la consecuencias del cierre del paso.

EE.UU. y los países del Golfo Pérsico han redactado una resolución del Consejo de Seguridad para defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz que se encuentra en proceso de negociación con el resto de miembros del órgano. Entre otras cosas, la iniciativa busca oponerse a los peajes.

Un mes antes, China y Rusia ya vetaron un texto sobre este asunto por considerarlo partidista, ya que, a su juicio, solo responsabilizaba a Irán.