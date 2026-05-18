La oposición socialista de Cabo Verde roza la victoria en elecciones con 98 % escrutado

Tras escrutarse el 98,1 % de las mesas electorales, el PAICV cuenta con un 46,7 % de los votos y 33 escaños, y adelanta al gobernante partido liberal Movimiento por la Democracia (MPD), que obtiene un 43,6 % de los votos y 30 escaños en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) en su web.

Más alejado de los dos principales partidos del país se encuentra la Unión Caboverdiana Independiente y Democrática (UCID), con un 5,1 % de los sufragios y dos escaños.

A falta de la publicación de los resultados definitivos, el Partido Popular (PP) y el partido Personas, Trabajo y Solidaridad (PTS) se quedarían sin representación parlamentaria, tras cosechar un 0,3 % y un 1,7 % de los votos, respectivamente.

Los comicios han estado marcados por una alta abstención, del 53,4 %, dato del que se hizo eco el primer ministro del país y presidente del MPD, Ulisses Correia e Silva, de 63 años, quien presentó su dimisión como líder del partido por los malos resultados.

"Los resultados, como es evidente, no cumplieron nuestros objetivos. El MpD no logró ni ganar las elecciones ni continuar gobernando Cabo Verde y seguir adelante", afirmó Correia e Silva en declaraciones recogidas por medios locales a última hora del domingo.

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El líder del PAICV, Francisco Carvalho, se felicitó por unos resultados provisionales que representan "la confianza renovada en la construcción de un (país) más justo, más cercano, más desarrollado y con oportunidades para todos".

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social Facebook, Carvalho recibió los resultados "con humilidad, sentido de Estado y una profunda conciencia de responsabilidad".

"Cabo Verde necesita unidad, visión y coraje para enfrentar los desafíos del presente y preparar el futuro de las generaciones venideras. Con este espíritu, reafirmo mi compromiso de trabajar sin distinción por todas las islas, por todas las familias y por todos los caboverdianos", concluyó Carvalho.

Mientras Correia e Silva, en el poder desde 2016, buscaba un tercer mandato consecutivo de cinco años para dar continuidad a las políticas de desarrollo implementadas bajo su gestión, Carvalho, de 55 años, se presentaba con el objetivo de guiar al archipiélago hacia un "cambio" y un modelo "más justo y unido".

Poco más de 416.000 electores inscritos -de una población de algo más de medio millón de habitantes- estaban llamados a las urnas en 1.342 mesas de voto para elegir a los 72 diputados.

Cabo Verde, que es una república semipresidencialista, utiliza un sistema parlamentario en el que los votantes eligen a los miembros de la Asamblea Nacional mediante un sistema de representación proporcional por listas de partidos.

El primer ministro es el jefe de Gobierno, generalmente el líder del partido o coalición mayoritarios, y es nombrado por el presidente de este país insular de África occidental, que es el jefe de Estado.

El PAICV gobernó Cabo Verde desde su independencia de Portugal en 1975 hasta 1991, cuando en las primeras elecciones multipartitas fue derrotado por el MPD, que ostentó el poder durante dos legislaturas hasta 2001.

Ese año, el PAICV volvió a ocupar el Gobierno otros quince años hasta 2016, en cuyas elecciones recuperó el poder el MPD, dando inicio al primer mandato de Correia e Silva.