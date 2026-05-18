La UA y organismos regionales piden más vigilancia para contener la propagación del ébola

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, expresó este lunes su “profunda preocupación” por el brote, declarado el pasado viernes en la provincia congoleña de Ituri, noreste del país, y que ha causado al menos 88 muertos, incluido el caso importado de un congoleño que falleció el 14 de mayo en un hospital de la capital de Uganda, Kampala.

"La UA se solidariza plenamente con los pueblos y Gobiernos de la RDC y Uganda en este momento crítico. África ha superado importantes desafíos de salud pública en el pasado, y mediante la unidad, la coordinación y la acción colectiva, superaremos también éste”, subrayó Youssouf en un comunicado.

El presidente de la Comisión instó a todos los Estados miembros de la UA a "intensificar el apoyo a las iniciativas de preparación, vigilancia y respuesta rápida en los países afectados y en riesgo”.

"Aplaudo las medidas de preparación adoptadas por los países vecinos, en particular Sudán del Sur”, agregó el representante de la Unión Africana.

Las autoridades de Sudán del Sur detectaron este lunes un caso del virus en el estado de Equatoria Occidental, cerca de la porosa frontera con la RDC.

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Asimismo, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió a los gobiernos de la RDC y Uganda actuar de forma "decisiva" frente al brote de ébola, con el fin de evitar una mayor crisis regional.

"El ébola no conoce fronteras. En una región marcada por la alta movilidad de la población, la inseguridad y los desplazamientos humanitarios, el riesgo de propagación regional es significativo y exige una acción urgente y coordinada", indicó Ramaphosa, quien ocupa el cargo de defensor de la UA en prevención, preparación y respuesta ante pandemias.

En la misma línea, la EAC urgió este lunes a sus Estados miembros a "intensificar la vigilancia, fortalecer la preparación ante emergencias y reforzar la coordinación transfronteriza".

"Los informes preliminares indican que el brote afecta principalmente a las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, y también se han notificado casos sospechosos en Bunia, la capital provincial y un importante centro de transporte en la región", precisó el bloque regional en un comunicado.

La Comunidad de África Oriental también instó a la población a "mantener la calma, buscar información en fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de salud pública".

"Se aconseja a las comunidades evitar el contacto con personas enfermas y restos humanos, practicar una higiene de manos frecuente e informar de inmediato a las autoridades sanitarias sobre cualquier síntoma sospechoso", añadió.

El Ministerio de Salud de la RDC informó este domingo de "91 muertes probables" por el brote declarado el pasado viernes en Ituri.

De momento, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA han actualizado su cifra de fallecidos, que mantienen en 88.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

La OMS declaró este domingo el brote de la RDC como "emergencia de salud pública de importancia internacional", lo que ha hecho que varios países africanos refuercen los controles sanitarios y cierren sus fronteras, como en el caso de Ruanda.

Como medida de precaución, el Gobierno de Uganda anunció que por temor al brote de ébola ha pospuesto la celebración del Día de los Mártires, un evento religioso que cada 3 de junio congrega a multitudes de peregrinos ugandeses y de países vecinos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %.