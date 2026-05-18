Las acciones de Swatch no se resienten tras tumultos globales por los relojes Royal Pop

Las acciones de Swatch cerraron la jornada de este lunes con un ascenso del 0,8 % en el mercado de valores suizo.

La firma reconoció este lunes que la "fenomenal" demanda que han generado estos relojes causó problemas en al menos una veintena de sus tiendas en todo el mundo el pasado sábado, 16 de mayo, día de lanzamiento de la colección.

Las colas de compradores interesados, que en muchos casos esperaban a la entrada de las tiendas desde la noche anterior, eran tan largas que el operativo en muchos centros comerciales no fue suficiente para contener las avalanchas, explicó la firma suiza.

Se registraron grandes aglomeraciones en establecimientos de Tokio, Ginebra, Singapur, Londres, París o Nueva York, entre otros muchos lugares.

En Barcelona, la presencia masiva de compradores en las puertas de la tienda de Swatch en la ciudad impidió la apertura del establecimiento el sábado y obligó a la intervención de la policía para evitar incidentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nueva colección de relojes de bolsillo tiene precios que oscilan entre los 385 y los 400 euros, y al parecer son muy codiciados por redes de reventa, ya que en ese mercado se han llegado a comercializar por más de diez veces sobre el precio original.