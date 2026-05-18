Localizan los cuerpos de los cuatro turistas italianos muertos cuando buceaban en Maldivas

Las autoridades de Maldivas recurrieron a expertos finlandeses para recuperar los cuerpos, después de que un buzo militar muriera durante las labores de rescate el pasado fin de semana.

Según los medios italianos, mañana comenzarán las tareas para poder recuperar los cuerpos.

Las operaciones quedaron paralizadas el sábado tras la muerte del sargento Mohamed Mahdhee, miembro del ejército maldivo, que se sintió indispuesto mientras participaba en la búsqueda de los desaparecidos.

El Gobierno decidió entonces recurrir a especialistas extranjeros debido a que los efectivos locales solo están entrenados para descender hasta 50 metros de profundidad, mientras se sospecha que los cuerpos permanecen atrapados a unos 60 metros dentro de una estrecha caverna submarina.

El accidente ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de cinco turistas italianos no logró regresar a la superficie tras adentrarse en una cueva cercana a la isla de Alimathà, un popular destino de submarinismo.

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Hasta ahora, los equipos de emergencia solo han recuperado el cadáver de uno de los turistas en la entrada de la cueva, mientras los otros cuatro —tres mujeres y un hombre— continúan atrapados en el interior.

Se trata de Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino y Federico Gualtieri, mientras que cuerpo de la quinta víctima, Gianluca Benedetti, ya fue recuperado el viernes.

Mientras, los veinte italianos que viajaban a bordo del "Duke of York", en el que también viajaban los cinco buceadores fallecidos, regresaron el domingo por la noche en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Malpensa, en Milán.