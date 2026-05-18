Los activistas de la Flotilla dicen estar preparados para resistir pacíficamente

Así lo aseguró a EFE este lunes el activista canadiense Ehab Lotayef, uno de los organizadores de la acción, en conversación telefónica desde el barco 'Perseverance' de la citada flotilla, cuando navegaba al suroeste de Chipre mientras el ejército israelí interceptaba a otras naves del convoy.

"Es una acción al margen de la ley por parte del ejército israelí. Y todo es posible. Simplemente estamos preparados para cualquier escenario gracias a nuestro entrenamiento. Entrenamiento en resistencia pacífica. Eso es lo que podemos hacer. El resto depende de ellos (los israelíes)", declaró el activista.

El barco de Lotayef no había sido interceptado hasta el momento de la entrevista telefónica, aunque "un buque de guerra israelí" se aproximó a la embarcación.

"No, no nos han interceptado ni contactado directamente. Un buque de guerra israelí se acercó mucho. Dio vueltas alrededor de nuestra pequeña embarcación. Y luego se alejó", indicó.

El activista explicó que no tenía información sobre el número de barcos interceptados ni las personas detenidas este lunes, porque cuando se produce uno de los ataques del ejército israelí enseguida se pierde la comunicación.

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"Tan pronto como (los israelíes) abordan un barco, se corta la comunicación. Por lo tanto, lo que sucede durante el abordaje o después, no es información confirmada en este momento".

Lotayef acusó a Israel de "piratería en alta mar" por estar atacando la flotilla "muy lejos de sus aguas territoriales o de la Franja de Gaza", y pidió que "los gobiernos de Europa, cuyas aguas internacionales están siendo violadas, tomen una posición".

"Yo estoy aquí en un barco con bandera francesa. Eso pone la responsabilidad sobre Francia para que adopte una postura", dijo.

Según Lotayef, el principal objetivo de la flotilla es lograr aumentar la presión para que la comunidad internacional adopte una posición firme contra Israel.

"No por nosotros, sino más bien por lo que Israel ha estado haciendo al pueblo palestino durante los últimos 78 años. Y no menos importante, por lo que hicieron en Gaza, el genocidio que cometieron durante dos años y medio, que, de hecho, todavía continúa", declaró.

"Esto no terminará a menos que el mundo adopte una posición firme: presión diplomática, presión comercial y presión cultural contra Israel", añadió.

En cuanto a los próximos pasos para su barco, el activista dijo que proseguía su rumbo hacia la Franja de Gaza.

"En este momento no estamos encontrando oposición. Seguimos la ruta que iniciamos cuando salimos de Turquía, de las aguas turcas hace dos días. Nos dirigimos hacia Gaza. Ese es nuestro rumbo físico. Pero nuestro rumbo real es más simbólico: se dirige hacia la conciencia de la humanidad en su conjunto. Eso es lo que queremos despertar", concluyó.