Los reyes de Suecia visitan Lituania y abordan el apoyo a Ucrania y la seguridad regional

Se trata de la primera visita oficial de los monarcas suecos a Lituania desde 2015.

"Lituania y Suecia comparten sólidos vínculos en materia de seguridad, economía y cultura, así como una identidad nórdico-báltica común", señaló Nauseda en el Palacio presidencial en Vilna.

El rey de Suecia a su vez destacó que Lituania es "uno de los amigos más cercanos" del país nórdicos como vecinos a ambos lados del mar Báltico.

Hoy en día, la relación se basa en una creciente cooperación en economía, seguridad y defensa, dijo, aunque subrayó que existe "un potencial considerable por desarrollar" en ámbitos como los negocios, la tecnología y la cooperación en material de defensa.

El presidente lituano y el rey abordaron la seguridad regional, el apoyo a Ucrania y la importancia de seguir profundizando la cooperación para fortalecer la resiliencia de Europa, indicó Nauseda.

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"Juntos, Lituania y Suecia defienden la libertad, la independencia y el respeto del derecho internacional. Como miembros de la OTAN y de la Unión Europea, somos socios para la paz y la estabilidad, y apoyamos firmemente a Ucrania", señaló el rey sueco, que recientemente cumplió 80 años.

"La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha puesto de relieve la importancia estratégica de toda la región del mar Báltico. Con la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, han surgido nuevas oportunidades para que nuestros países desarrollen la cooperación en defensa", declaró Nauseda.