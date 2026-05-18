Más de 3.000 muertos en dos meses y medio de ofensiva israelí contra el Líbano

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo hasta este lunes, la ofensiva aérea y posterior invasión terrestre lanzadas por Israel han causado 3.020 muertos y 9.273 heridos, informó este lunes el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.

Más de 400 de estos fallecimientos se registraron tras la implementación de un cese de hostilidades a mediados de abril, pues sobre todo la franja meridional del país sigue siendo objetivo de bombardeos diarios, ataques de artillería y detonaciones controladas de viviendas.

Este mismo lunes, fueron alcanzadas localidades del sur como Haris, Khirbet Selm, Tebnine, Zawtar al Sharqiya, Froun o Deir al Zahrani, esta última donde quedó destruido un complejo de apartamentos residenciales y comercios, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Además, dos personas murieron de madrugada, entre ellas una menor, y otras dos resultaron heridas en un bombardeo contra una vivienda en el Valle de la Bekaa, en el este del país, una región apenas atacada en las últimas semanas de tregua técnica.

La ANN aseguró que los fallecidos son un comandante del movimiento Yihad Islámica Palestina (YIP) y su hija adolescente.

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El pasado viernes, el Líbano e Israel acordaron extender el alto el fuego por 45 días más y se comprometieron a llevar a cabo tanto una reunión de carácter militar como una de aspectos políticos en las próximas semanas.