"Me apetece atacar el cine ahora desde un lugar más lúdico", avanza Carla Simón en Cannes

"Me apetece atacar el cine ahora desde un lugar un poco más lúdico", contó a EFE la cineasta catalana en Cannes, donde ejerce de presidenta del jurado que dirimirá los premios de la categoría de cortos del prestigioso festival francés.

En la villa mediterránea, la ganadora del Oso de Oro de Berlín de 2022 por 'Alcarràs' participa también en la campaña de promoción del audiovisual español que lleva a cabo el ICEX bajo el sello Audiovisual From Spain, titulada 'Where Talent Ignites' (Donde el talento se enciende).

Con ese eslogan se han presentado tres cortometrajes, uno de ellos precisamente dirigido por Carla Simón y protagonizado por la bailaora Rocío Molina, titulado 'Flamenco'.

"El otro día pensaba que justamente estoy en el mismo momento que el personaje de Rocío en el corto: esa sensación de haber vuelto a casa, de reconciliarte con todo lo que te tenías que reconciliar para así poder empezar como a ser más libre. En esta libertad yo siento que sí, que me apetece más jugar", reflexionó.

Simón seguirá, no obstante, explorando el mundo de "lo íntimo", matizó, porque es algo que le sale "muy de dentro".

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La oportunidad de hacer el cortometraje que ha presentado con Audiovisual From Spain surgió como una feliz coincidencia mientras preparaba su futuro proyecto sobre el flamenco, ya que el concurso lanzado por el ICEX se abrió para presentar ideas de cortos con tres temáticas y una de ellas era la música (moda y arquitectura completaban la lista).

"Ha sido muy útil, por ejemplo, para aprender qué pasa cuando metes a tantos artistas juntos", detalló sobre esta experiencia, que revisita el flamenco con una mirada contemporánea y en la que además de Molina participaron también Niño de Elche, Dolores La Agujeta, Carmela Greco y Ángeles Toledano.

"Tenemos como que aprender a comunicarnos, a dialogar, a estar seguros que estamos usando el mismo mensaje, el mismo lenguaje (...) Yo creo que ha sido como un test muy interesante de cómo funciona la dinámica de trabajo", detalló.

Respecto a su vuelta a Cannes, tan solo un año después de haber presentado su tercer largometraje, 'Romería', en competición por la Palma de Oro, la realizadora que debutó con la laureada 'Verano 1993' aseguró que es una aventura que le apetece mucho, y que viene "muy relajada", en comparación con la "presión" de la edición anterior.

Además, para ella, "no hay cosa mejor que meterte en una sala de cine todo el rato a ver cosas y a descubrir nuevas miradas" y el formato de los cortos le gusta mucho.