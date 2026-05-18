Médicos Sin Fronteras entrega 30.000 firmas en España por la atención sanitaria en guerras

Miembros de la organización desplegaron frente al Ministerio una franja de tela roja con la leyenda '30.000 firmas', formada por los nombres de las personas y el resto de las organizaciones que apoyan la petición de MSF.

La entrega de firmas se enmarca dentro de la campaña 'Nuestra Línea Roja' que lleva a cabo la organización ante el panorama tan "desolador" que sus equipos observan a diario, pese a que ahora se cumple una década de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para blindar la asistencia sanitaria en escenarios de guerra.

La coordinadora de la organización en España, Raquel González, cree que no se conmemora un logro por el aniversario de esa resolución de la ONU (la 2286), sino "un fracaso", ya que el daño que intentaba prevenir, afirmó, "no ha disminuido y en muchos contextos ha aumentado".

"En esta plaza no caben 30.000 personas, pero son 30.000 voces exigiendo que los Estados y las partes en conflicto cumplan con su obligación bajo el Derecho Internacional Humanitario y respeten la atención médica en las guerras", declaró González frente a las puertas del Ministerio.

En MSF, subrayó la coordinadora, conocen bien las consecuencias catastróficas que se producen cuando esto se vulnera, y se traducen en "hospitales reducidos a escombros, ambulancias retrasadas, pacientes que mueren por heridas que podrían haberse tratado o mujeres que, en ocasiones, se ven obligadas a dar a luz sin la atención adecuada".

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Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el año pasado se tuvo conocimiento de 1.348 ataques contra instalaciones médicas que causaron la muerte de 1.981 trabajadores sanitarios, humanitarios y pacientes, el doble que los 944 registrados en 2024.