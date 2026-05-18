Merz condena nuevos ataques a países del Golfo e insta a Irán a negociar con EE.UU.

"Condenamos enérgicamente los nuevos ataques aéreos iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos y otros socios", escribió Merz en X.

Agregó que los ataques contra instalaciones nucleares suponen una amenaza para la seguridad de la población de toda la región, y advirtió en contra de una nueva escalada de violencia.

"Irán debe entablar negociaciones serias con EE.UU., dejar de amenazar a sus vecinos y abrir el estrecho de Ormuz sin restricciones", subrayó.

Las autoridades emiratíes informaron este domingo de tres drones "de origen desconocido" que entraron en su territorio, dos de los cuales fueron interceptados, mientras un tercero causó un incendio fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la región meridional de Al Dhafra, sin que ocasionara problemas de seguridad.

Por su parte, Arabia Saudí informó de la incerceptación de tres drones "procedentes del espacio aéreo iraquí".