Merz dice que Europa busca una salida a la guerra y Rusia responde con más ataques

"Desde hace tiempo los socios europeos estamos en un diálogo intenso sobre nuestros caminos comunes de cara a una solución pacífica", dijo Merz en una comparecencia conjunta con el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, al ser preguntado por la posibilidad de designar a un mediador para la Unión Europea (UE), como por ejemplo la excanciller alemana Angela Merkel.

"Entenderán que no voy a hablar de nombres. Lo importante es que Rusia se siente a la mesa de negociaciones. Pero hasta ahora Rusia ha respondido a toda oferta de negociación con una intensificación de los ataques a la infraestructura civil", añadió.

La propia Merkel, durante un acto de la Televisión del Oeste de Alemania (WDR) descartó este lunes la posibilidad de asumir un papel de mediadora y dijo que sólo están en capacidad de asumir ese papel personas que tengan actualmente poder y tengan un cargo de Gobierno.

"En 2024, tras la anexión de Crimea, (el expresidente francés) François Hollande y yo impulsamos el proceso de Minsk y fuimos mediadores y podíamos serlo porque estábamos respaldados por nuestros cargos. Nunca se me hubiera ocurrido mandar a alguien como mediador", dijo Merkel.

Merz, durante su comparecencia con Radev, dijo que sería importante que hubiera una negociación entre Rusia y Ucrania con el apoyo de EE.UU. y de los europeos, pero que para que esto fuera posible primero tendrían que cesar los combates.

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Radev, por su parte, señaló que lo importante no es tener una persona o un equipo que medie con Rusia, sino que haya negociaciones y que Europa esté en condiciones de combinar instrumentos políticos, militares y económicos.

"No es importante si tenemos un jefe negociador o un equipo completo. Lo importante es que haya conversaciones y que Europa esté en condiciones de combinar y lograr un balance entre instrumentos militares, políticos y económicos, porque la lucha hasta el agotamiento nos debilita a todos tanto en lo político como en lo social y en lo económico. Por eso esperamos que estas conversaciones se den lo más pronto posible", declaró.

La visita de Radev a Berlín es la primera que hace como jefe de Gobierno, lo que, según dijo, no es casualidad sino que responde a las estrechas relaciones con Alemania, que es el primer socio comercial de Bulgaria.

Radev, por otra parte, expresó su preocupación por que las negociaciones sobre el nuevo plan financiero de la UE terminen representando una fuerte carga para Bulgaria por posibles recortes a la política agraria y a la política de cohesión.