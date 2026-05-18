Moldavia cita al embajador ruso por un incidente con un dron

Según informó Exteriores moldavo en su canal de Telegram, se trata de una "grave e inadmisible" violación de la soberanía e integridad territorial de Moldavia.

"Tales incidentes representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad regional", agrega la nota.

Chisinau solicitó "explicaciones" a la parte rusa y subrayó la necesidad de un "estricto respeto" del espacio aéreo del país.

El incidente en cuestión tuvo lugar el pasado 13 de mayo, cuando un vehículo no tripulado sobrevoló el espacio aéreo moldavo en dirección a Ucrania.

Rusia, por el momento, no ha comentado el incidente.

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Esta no es la primera vez de Chisinau convoca al embajador ruso para protestar por la entrada de drones en su espacio aéreo.