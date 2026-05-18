Mueren veinte yihadistas del Estado Islámico en un ataque aéreo conjunto de Nigeria y EEUU

“Tras observar convergencia y migración de elementos terroristas, se llevaron a cabo múltiples ataques aéreos que resultaron en la eliminación de más de 20 combatientes del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)”, indicaron dichas fuentes en un comunicado.

Este bombardeo se llevó a cabo el domingo, después de que durante la madrugada del pasado sábado muriera el subcomandante del EI, Abu-Bilal Al-Minuki, quien operaba en la cuenca del lago Chad y la región del Sahel.

Según el portavoz del Ejército nigeriano, Samaila Uba, el ataque se realizó en coordinación con el Mando de África de los Estados Unidos (AFRICOM), en el estado de Borno “con operaciones adicionales de ataques aéreos ejecutadas exitosamente en el área general de Metele”.

“Los terroristas que amenazan a nuestros ciudadanos, comunidades y estabilidad nacional serán localizados y derrotados. No habrá refugio seguro para todos los terroristas en ningún lugar de Nigeria”, concluyó el documento.

Por su parte, AFRICOM informó que llevó a cabo “ataques cinéticos” adicionales contra el EI en el noreste de Nigeria y confirmó que los objetivos eran militantes yihadistas, aunque no brindaron más detalles.

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“Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses ni nigerianas resultó herido. La eliminación de estos terroristas reduce la capacidad del grupo para planificar ataques que amenacen la seguridad de Estados Unidos y sus socios”, señaló el AFRICOM en un comunicado.

En febrero pasado, las Fuerzas Armadas nigerianas anunciaron la llegada de unos cien efectivos militares de Estados Unidos al aeródromo de Bauchi, en el noreste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a potenciar la lucha contra amenazas terroristas.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

En esa zona también opera el Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), que también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.