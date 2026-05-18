Netanyahu felicita a los soldados israelíes captores de los barcos de la Flotilla a Gaza

"Están realizando un trabajo excepcional, tanto en la primera flotilla como en esta, y están frustrando un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza", aseguró Netanyahu en la llamada con el comandante de la flota a cargo de las interceptaciones.

Israel ha interceptado ya 17 naves de la Flotilla, según el mapa que sigue a la iniciativa, cuando se dirigían a la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo marítimo que imponen las autoridades israelíes a este territorio palestino desde 2007.

En el comunicado, la oficina del mandatario acusa a todos los que viajan en la Flotilla de ser "simpatizantes del terrorismo".

Sobre las interceptaciones de los barcos, continúa en palabras a los soldados que las perpetran: "Lo están haciendo con gran éxito y debo decir que también con discreción, y ciertamente menos visibilidad de la que esperaban nuestros enemigos".

"El agua se ve maravillosa. Me gustaría estar con ustedes", concluye.

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A bordo de esta última Flotilla viajan 426 activistas de 39 países distintos en medio centenar de barcos.

Dos de los que portaban a ciudadanos españoles, el Adalah y el Tenaz, han sido interceptados. En el primero viajan los activistas Santiago González Vallejo y Tomás Morate Serna; mientras que en el segundo iban Neus Bella Ferre y Óscar Gallego Cubillana.