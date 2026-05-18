Nueva fecha en Madrid para el concierto operístico de 'Mellon Collie And Infinite Sadness'

Su promotora comunicó la nueva fecha este lunes, después de que se agotaran todas las entradas de la fecha inicial para la presentación en vivo de este espectáculo, el 11 de septiembre.

La taquilla para esta nueva cita abrirá la venta este martes, 19 de mayo.

Corgan, sin el resto de The Smashing Pumpkins, llegará a la capital española con un formato probado en varias funciones en la Lyric Opera de Chicago que combina "rock, ópera, orquesta y coro en una experiencia audiovisual completamente renovada", según indica la nota de prensa.

"El éxito de traducir 'Mellon Collie' al formato operístico y clásico ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida", destacó Corgan en declaraciones recogidas por su promotora.

La reinterpretación del álbum se realizó con motivo de su 30 aniversario e incluye nuevos arreglos y orquestaciones creados junto a James Lowe.

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Considerado uno de los "discos de la década" por numerosas publicaciones especializadas, llegó al número 1 en Estados Unidos, donde llegó a vender más de diez millones de discos gracias a éxitos como '1979', 'Zero' o 'Tonigh, Tonigh', que supieron expresar el descreimiento de la generación X ante la falta de horizontes.