Observadores de la UE reiteran que no hay evidencias de fraude en las elecciones de Perú

El jefe adjunto de los observadores de la UE, Alexander Gray, ratificó la posición de la misión después de que el Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE), la máxima autoridad electoral del país, proclamase el domingo los resultados y convocase a la segunda vuelta presidencial entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

"En el transcurso de nuestro tiempo aquí, no hemos constatado que haya habido irregularidades sistemáticas y extendidas que puedan llegar a resultar en un fraude", señaló Gray, durante el despliegue de 50 observadores de largo plazo que seguirán el proceso de la segunda vuelta desde las 25 regiones que integran el territorio peruano.

"Como todos hemos constatado, en la primera jornada electoral hubo errores e irregularidades principalmente en Lima, con la entrega tardía de materiales que causó que algunos centros de votación abrieron tarde y otros no abrieron", señaló el jefe adjunto de la misión.

Gray se refirió así a los grandes retrasos en la apertura de centros de votación en distintas partes de Lima, lo que alimentó las denuncias de fraude de López Aliaga al tratarse de su feudo electoral, donde considera que se le perjudicó deliberadamente, sobre todo cuando se quedó fuera de la segunda vuelta por 21.210 votos.

Sin embargo, los observadores de la UE consideraron que esta situación quedó solventada cuando el JNE permitió que se votase al día siguiente en aquellos locales que no pudieron abrir el 12 de abril por falta de material electoral.

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"Animamos a las autoridades electorales a redoblar sus esfuerzos y tener siempre un plan B y un plan C para evitar los errores cometidos en la primera vuelta, principalmente en la capital Lima.

Al igual que la Organización de Estados Americanos (OEA), la misión europea instó a las autoridades peruanas y a los actores políticos involucrados en el proceso a evitar amenazas y discursos que promuevan la división social, para que sea el respeto lo que prime en esta contienda electoral.

Gray también enfatizó que la UE empleará para la segunda vuelta la misma metodología de observación usada para la primera y para las otras 200 misiones en observación electoral que el bloque de los 27 países europeos ha realizado en 75 países durante los últimos 30 años.

La misión de la UE tendrá más de 150 personas desplegadas a lo largo y ancho del país en el día de la votación, y dos días después emitirá un nuevo informe preliminar, mientras que el definitivo será entregado dos meses después de finalizar la elección, con recomendaciones en distintas materias para mejorar futuros procesos.

La segunda vuelta está convocada para el 7 de junio y será una suerte de reedición de los últimos comicios de 2021, al enfrentar a Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que perdió en la segunda vuelta las tres últimas elecciones; y a Roberto Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).