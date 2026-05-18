Paraguay elimina cárceles mixtas para atender el hacinamiento en sistema carcelario

Así lo dio a conocer este lunes en una conferencia de prensa el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien anunció el cierre de los módulos para mujeres en las cárceles de las ciudades de Pedro Juan Caballero y Concepción (norte), así como en Encarnación y Misiones (sur) y Villarrica (centro).

Estos centros acogerán exclusivamente a la población masculina.

"Culminamos así una etapa marcada por vulnerabilidades del sistema con problemas de seguridad que tienen que ver con la mezcla de varones y mujeres, y avanzamos hacia un enfoque de reinserción social", afirmó Nicora.

El ministro aseguró que con esta medida "se elimina el histórico problema de hacinamiento" que afecta a las internas, quienes representan cerca del 5,6 % de la población penitenciaria del país, según datos del Ministerio de Justicia.

Este domingo, 361 reclusas procedentes de seis prisiones del país fueron trasladadas al Complejo Penitenciario para Mujeres de Emboscada (Comple), a unos 39 kilómetros de Asunción, en el departamento de Cordillera (centro), como parte del operativo denominado 'Umbral 2.5'.

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El Comple, inaugurado en octubre del año pasado, tiene capacidad para albergar a 1.237 mujeres y actualmente acoge a 1.122 reclusas, distribuidas en módulos diferenciados entre las sentenciadas y las que aún enfrentan procesos judiciales, dijo el titular de Justicia.

Además, comunicó el cierre definitivo del Centro Penitenciario para Mujeres Juana María Lara, de la localidad de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, que funcionó durante 70 años.

Hasta enero pasado se contabilizaban 19.874 personas recluidas en las 19 cárceles del país, en las que se registran índices de ocupación que oscilan entre el 131,6 % y el 1.315,1 %, según un informe del MNP.

La sobrepoblación crítica en las prisiones, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, ascendía en enero pasado a 93,95 %.