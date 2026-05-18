Pekín busca "profundizar" sus lazos con Moscú durante la visita de Estado de Putin a China

Durante su estancia en el gigante asiático, Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, intercambiarán puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y sobre cuestiones internacionales y regionales de "interés mutuo", afirmó el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun en una rueda de prensa rutinaria.

El vocero subrayó que, en los últimos años, los vínculos entre Pekín y Moscú han mantenido un "desarrollo constante", acompañado de una cooperación cada vez más amplia y de "beneficios tangibles" para ambos países y sus pueblos, lo que también ha contribuido de forma "importante" a preservar la "estabilidad estratégica global".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó este sábado la visita del mandatario ruso, apenas un día después de la conclusión de la cumbre celebrada en Pekín entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Kremlin ya había adelantado el jueves que Putin viajaría a China "muy pronto" y que los preparativos para la visita ya habían concluido, aunque sin precisar entonces una fecha concreta.

También está previsto que Putin, que ha visitado China en más de una veintena de ocasiones como presidente ruso, regrese al país asiático en noviembre para asistir, por primera vez desde 2017, a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que este año se celebrará en la ciudad suroriental china de Shenzhen.

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China y Rusia han estrechado notablemente sus relaciones en los últimos años.

Poco antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, Xi y Putin proclamaron en Pekín una "amistad sin límites" entre ambos países.

Desde el estallido de la guerra, Pekín ha mantenido una postura ambigua: por un lado, ha defendido el respeto a la soberanía de todos los países, en referencia a Ucrania, y, por otro, ha insistido en atender las "legítimas preocupaciones de seguridad" de Rusia.