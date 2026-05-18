Planas defiende en la OSMA el papel de los servicios veterinarios ante riesgos sanitarios

En un comunicado enviado por su ministerio, Planas destacó "el papel esencial de los servicios veterinarios en la prevención, vigilancia y control de enfermedades animales".

El titular de Agricultura realzó el importante papel de "colaboración internacional" de la OMSA, "basado en la conciencia compartida de que ningún país está exento de riesgos sanitarios derivados de enfermedades emergentes o reemergentes".

"El dinero gastado en sanidad animal no es un gasto corriente, sino una inversión estratégica en la salud de las personas, la seguridad alimentaria y la confianza en el comercio internacional", ahondó Planas, quien también intervino en una mesa redonda ministerial organizada por la OMSA con representantes de 25 países, centrada en la dimensión política de la inversión en sanidad animal.

El ministro sostuvo que "la inversión en sanidad animal debe entenderse como una responsabilidad compartida entre administraciones públicas, organismos internacionales, sector privado y ganaderos".

Ello -agregó- requiere "el refuerzo coordinado de los sistemas veterinarios, los laboratorios de diagnóstico y las medidas de bioseguridad y vacunación".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante su desplazamiento a París, el ministro ha mantenido varias reuniones bilaterales con sus homólogos de Jordania, Bahréin, Madagascar, Kazajistán, Nigeria, Costa de Marfil, Guinea y Georgia.

En estos encuentros, abordó, según el comunicado, temas de interés agroalimentario y comerciales entre España y los citados países.