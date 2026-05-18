Polonia investiga vínculos rusos de ciberataque contra cadena de televisión conservadora

La Comandancia de la Policía de la Capital confirmó este lunes en un comunicado que los investigadores analizan una "pista (de un país) oriental", en referencia a la posible implicación de servicios de inteligencia o jáqueres vinculados a Rusia,

El ciberataque, según las autoridades, requirió una "planificación y coordinación temporal" a gran escala.

Los ataques contra TV Republika consistieron en el envío de correos electrónicos falsos a los servicios de emergencia en los que se alertaba de amenazas de suicidio o de la presencia de explosivos en los domicilios de unos 30 empleados de la cadena.

El incidente más grave ocurrió en la casa del redactor jefe, Tomasz Sakiewicz, donde la policía entró por la fuerza y esposó a su asistenta cuando esta se resistió al negar que existiese, como se decía en el correo de los jáquers, un intento de asesinato de un niño.

El viceministro del Interior, Wiesław Szczepański, explicó este lunes a la emisora Radio Uno que "la policía debe actuar de inmediato ante amenazas graves" y que los agentes "no analizan si se trata de empleados de la redacción de tal o cual medio" antes de intervenir.

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Por su parte, el viceministro de Interior, Czesław Mroczek añadió en la Radio Tok FM que, aunque los autores aún no han sido identificados, se utilizaron cuentas de correo usurpadas para lanzar las alertas.